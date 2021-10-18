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Vali Memiş: "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın 19 Ekim günü kutlu olsun" - Son Dakika

Vali Memiş: "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın 19 Ekim günü kutlu olsun"

18.10.2021 15:23
Vali Memiş:

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 192 yıllık bir tarihe sahiptir. Bu tarih boyunca vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı muhtarlıklarımız olmuştur. Önemine binaen de 19 Ekim 2015'de Resmi Gazetede yayımlanan bir Genelge ile bu tarih muhtarlar günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadığı roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yüklendikleri görevler sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar, kelime anlamı itibariyle; söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır. Bu sebeple, nasıl siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıysa, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; "Muhtarlar, demokrasimizin temel taşlarını" oluşturmaktadır. Bu gün 19 Ekim Muhtarlar günü. Gerçekten böyle bir günü muhtarlarımıza armağan ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Muhtarlık müessesesinin daha etkin, daha hizmete odaklı bir konuma gelmesi için çalışmalar yapmamız gerekir. Bu yönüyle de bu günleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Muhtarlar, halkla iletişim açısından bizim için en önemli unsurdur. Sizler direkt olarak halkla iç içe olan yerel yöneticilerimizsiniz. Cumhurbaşkanımızın muhtarları Beştepe'de külliyede misafir etmesi muhtarlarımız için çok önemli bir konudur. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Muhtarlarımız köyünde, mahallesinde devletin temsilcisidir. Muhtarlıklar, suçların önlenmesinde bir takım yerel odaklı sorunların çözümünde rol alan önemli kurumlardan birisidir. Muhtar o yönüyle polisimize, jandarmamıza ve belediyelerimize de yardımcı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara bakışı nedeniyle özlük haklarında bir iyileşmeye gidilmiştir. Ama şüphesiz bunun ötesinde muhtarlık bir onur, bir şeref görevidir. Muhtarın mahallesinde veya köyünde bir ağabeylik, bir babalık, bir ablalık yapabilecek kişiliğe sahip olması, sorumluluk alanlarında insanlara şefkatle yaklaşarak, onların derdine çare bulmak için de ilgili kurumlarla görüşüp çare araması gerekir. Muhtarlar mahallesinde devletin gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren ve çözen görevlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Muhtarlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarınızda üstün başarılar temennisiyle, sağlık ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM

Vali Memiş: Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın 19 Ekim günü kutlu olsun

Muhtarlar Günü, Okay Memiş, Erzurum, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın 19 Ekim günü kutlu olsun' - Son Dakika


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