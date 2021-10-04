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Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu - Son Dakika

Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu

04.10.2021 12:20
Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu, System.String[]

Çorum Veteriner Hekimleri Odası, Osmancık'ta bir toplantı düzenleyerek Veteriner Hekimleri bir araya getirdi.

Çorum Veteriner Hekimleri Odası, Osmancık'ta bir toplantı düzenleyerek Veteriner Hekimleri bir araya getirdi.

Toplantıya Oda Başkanı Serdar Doğan, Genel Sekreter Önder Avdatek, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yalçın ile Osmancık, Kargı ve Dodurga İlçelerinde görev yapmakta olan Resmi ve Serbest Veteriner Hekimler katıldı.

Osmancık Hanedan Restoranda gerçekleştirilen toplantıda mesleğin güncel sorunlarının yanı sıra ilçe, bölge ve ülkemiz hayvancılığının sorunları, sağlıklı gıda üretimi, zoonozlarla mücadele, sokak hayvanları sorunu ve bu sorunlar için çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Oda Başkanı Serdar Doğan ve beraberindeki heyet daha sonra Osmancık'tan ayrıldı. - ÇORUM

Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu
Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu

Serdar Doğan, Veteriner, Osmancık, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veteriner hekimler Osmancık'ta buluştu - Son Dakika


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