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Vursavuş özür diledi - Son Dakika

Vursavuş özür diledi

14.10.2021 15:29
Vursavuş özür diledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı çalışmalarını tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı çalışmalarını tamamladı.

Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açılan dördüncü oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, RTÜK arsası ile ilgili yaptığı konuşmada yanlış anlaşılmadan dolayı bütün meclis üyelerinden özür diledi. Vursavuş, "Dün RTÜK arazisi ile ilgili yapmış olduğum konuşmada bir yanlış anlaşılma varsa ben hepinizden özür dilemek için söz aldım. Tabi ki oranın trafik yoğunluğunun artacağı ve bir sıkıntı oluşturacağı düşüncesiyle ve bir gün Adanalı hepimizden hesap sorar dediysem de bunun altında hiç kimsenin bir çıkar ilişkisi içinde olduğunu ifade etmek istemedim. Varsa bununla ilgili yanlış anlaşılmadan dolayı hepinizden, bütün meclis üyesi arkadaşlardan özür dilemek istediğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 3 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken tekliflerden oluşan 6 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Vursavuş özür diledi
Vursavuş özür diledi

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vursavuş özür diledi - Son Dakika


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