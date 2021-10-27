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Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi - Son Dakika

Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi

27.10.2021 10:02
Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanlığı, Yakutiye ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri üniversite öğrenimi için kente gelen öğrencilere tanıtmak için geziler düzenliyor.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanlığı, Yakutiye ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri üniversite öğrenimi için kente gelen öğrencilere tanıtmak için geziler düzenliyor.

Yakutiye Belediyesi tarafından gençler Umudum Köyü'ndeki Tarihi Kalor Tepe, Fırat Nehri'nin doğduğu yer olan Dumlu Baba ve Şahap Paşa Tabyası'na götürülerek tanıtım yapıldı. Tarihi güzellikleri doyasıya yaşayan gençler, bol bol fotoğraf çekilip, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle bu güzellikleri paylaştılar. Amaçlarının tarihi ve turistik değeri olan eserleri genç nesile tanıtmak ve ata yadigarı tarihi eserleri nesilden nesile aktarmak olan Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Üyeleri, önümüzdeki günlerde Yakutiye'nin güzelliklerini gençlere tanıtmak için geziler düzenlemeye devam edeceklerini belirttiler.

Tarihi ve turistik açıdan oldukça zengin bir konumda olan Yakutiye'yi, ülkenin dört bir yanından eğitim için Erzurum'a gelen üniversite gençliğine anlatmak için çeşitli programlar amaçladıklarına dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsanlık onurunun korunduğu, vakarlı duruşların, vatan ve bayrak sevgisinin derinden yaşandığı, kahramanlıkların, yiğitlik destanlarının yazıldığı ilçemizin tarihi ve kültürünü tanıtmak en önemli görevlerimizden biridir. Urartular döneminden kalma tarihe tanıklık etmiş Kalor tepelerinden başlayarak gençlerimize tarih ve kültür gezileri yaptıracağız. Erzurum'un Tarihi Yüzü olan Yakutiye sınırları içinde bulunan Kalor Tepesi'nin bulunduğu bölgeyi bu yaz sezonunda tarihi dokuya uygun düzenlemeler yaparak ziyaretçilerin hizmetine sunmuştuk. Bu bağlamda tarihi gezilerimize buradan başlayarak gençlerimize ilçemiz sınırlarında bulunan tarihi mekanları tanıtacağız. Vatanımızın tapu senetleri olan tarihi ve kültürel mirasımızı gençlerimizin dimağlarına ilmek ilmek işleyerek güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyemiz Gençlik Meclisi Üyeleri'ne bu anlamlı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." - ERZURUM

Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi
Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi
Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi
Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi
Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi

Yakutiye Belediyesi, Üniversite, Yakutiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yakutiye'den gençlere tarih ve kültür gezisi - Son Dakika


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