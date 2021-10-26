Yardım için çığlıklar atan kedi duyarlı vatandaş sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Eskişehir'de bir kulübenin çatısındaki demirlere sıkışan kediyi kurtaran vatandaş, tüm insanlara örnek oldu.

Odunpazarı'na bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir futbol sahasındaki kulübenin çatısına bir kedi sıkıştı. Çevrede birçok kişi bulunmasına rağmen uzun süre kurtarılmayı bekleyen kediye kimse yardım eli uzatmazken, Yavuz Ünlü isimli vatandaş harekete geçti. Kediyi olduğu yerden kurtararak özgür bırakan Ünlü, insanları daha duyarlı olmaya davet etti.

"Böyle durumlarda hayvanın hayatını kurtarmak için hemen harekete geçmeliyiz"

Yaşadığı olayı anlatan Ünlü, "Üniversite evleri mevkiinde bu futbol sahasının yanından geçiyordum ve bir kedinin yardım istercesine bağırmasını duydum. Ne olduğuna bakmak için geldiğimde sarı renkte bir kedinin futbol sahasının bitişiğinde duran kulübenin çatısındaki demirin arasına sıkıştığını gördüm. Çevrede yardıma ihtiyacı olan kediyi görenler vardı, fakat kimse cesaret edemedi herhalde, kedi halen orada sarkık şekilde duruyordu. Hayvan acısından dolayı çok kötü şekilde bağırıyordu, hemen onu oradan kurtarmak için harekete geçtim. Kediyi kurtarmamla kaçması bir oldu. Böyle durumlarda hayvanın hayatını kurtarmak için hemen harekete geçmeliyiz, o da bir can. Elimizi kirletmekten veya hayvandan korkmamalıyız, daha duyarlı olmalıyız" dedi. - ESKİŞEHİR