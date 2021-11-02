Yeşilyurt'ta Kızılay Haftası kutlamaları - Son Dakika

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Yeşilyurt Kızılay Şubesi tarafından Konak Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Bu yıl 'Gönüllülük ve Kızılaycılık' teması ile kutlanan Kızılay Haftası kapsamında Malatya'da Yeşilyurt Kızılay Şubesi de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Şube gönüllüleri, haftanın şenlik havasında geçmesine özen gösterirken Konak Anaokulu'nda gerçekleşen etkinlikte şube gönüllüleri, okul öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları programda çocuklarda Kızılaycılık ve Gönüllülük bilinci oluşturmak için çalıştılar.

Etkinlik esnasında çocuklar öğrendikleri şiirleri okudu, Kızılay şarkısını dinlediler ve deprem çantası hazırlama uygulaması yaptılar. Şube gönüllüleri tarafından hazırlanan Kırmızı Hilal kurabiyeleri ve çeşitli hediyeleri alan minikler, Kızılay balonlarıyla oynayıp coştular. Etkinliğe Şube başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Konak Anaokulu Müdürü Tevfik Gören, Konak Mahalle Muhtarı Cahit Işıldaki öğretmenler, şube gönüllüleri ve bazı veliler katılım sağladı. Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Kızılay Haftası'nın bu yılki temasının gönüllülük ve Kızılaycılık bilinci olduğunu belirterek bu nedenle çocuklara bu bilincin verilmesi gerekliğinden bahsetti. Okul Müdürü Tevfik Gören ise okullarında gerçekleştirilen bu etkinliğin çocuklar tarafından asla unutulmayacak bir iyilik hafızası oluşturduğunu söyledi. Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak da böylesi güzel bir etkinliğin kendi mahallelerinde gerçekleşmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA