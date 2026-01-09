Habibi Neccar Camii\'nin temizliği HBB\'ye emanet

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), depremde yıkıldıktan sonra restore edilerek yeniden ibadete açılan ve Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasıyla, yoğun bir şekilde ziyaret edilen Habib-i Neccar Camisi'nde vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Hatay'ın simge yapılarından olan caminin rutin temizlikleri düzenli olarak Büyükşehir personelleri tarafından yapılacak.

HBB yetkilileri, Hatay genelinde ibadethane temizlikleriyle vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi adına devam edeceklerini belirtti. - HATAY