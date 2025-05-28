Habibler Semt Evi İnşaatında Sona Gelindi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Habibler Semt Evi inşaatında sona gelindi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün dönem projeleri arasında yer alan semt evi, dış yapısının ve iç tefrişatının tamamlanmasının ardından bahçe düzenlemesinin de bitirilmesiyle mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Kepez Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi'ne kazandırılan tesis, Muammer Aksoy Caddesi 5631. Sokak'taki belediye hizmet alanında inşa edildi. Toplam 610 metrekare kullanım alanına sahip tek katlı betonarme yapıda 180 kişilik ve 55 kişilik iki salon, mescit, mutfak ve lavabolar yer alıyor.

Habibler Semt Evi, Kepez Belediyesi ile hayırsever iş adamı Süleyman Unat'ın iş birliğiyle geçtiğimiz eylül ayında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirildi. Tesis özellikle mahallelinin sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermesi amacıyla tasarlanırken; taziye kabulü gibi dayanışma etkinliklerine de ev sahipliği yapacak şekilde planlandı.

Başkan Mesut Kocagöz'ün seçim öncesi açıkladığı 107 projeden biri olan "Semt Evleri" projesinin ikinci halkası olan "Habibler Semt Evi" kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak. - ANTALYA