Hac Umudu Kayıp: Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Hac Umudu Kayıp: Aile Yardım Bekliyor

Hac Umudu Kayıp: Aile Yardım Bekliyor
23.05.2025 14:52
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Çeçan Gunan'ın vefatının ardından eşi Peyruze Gunan, hac için yardım talep ediyor.

Diyarbakır'da yaşayan Çeçan Gunan ve eşi Peyruze Gunan, hac vizesi alarak hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlamıştı. Ancak beklenmedik bir trajedi ailenin umutlarını yıktı. Çeçan Gunan, 19 Mayıs sabahı camiye gittikten sonra eve döndü ve Kur'an-ı Kerim okurken aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Çeçan Gunan'ın (77) vefatının ardından aile, hac vizesinin iptal edilmemesi ve vefat eden Çeçan Gunan yerine, yaşlı ve hasta olan eşi 72 yaşındaki Peyruze Gunan ile bir oğlunun hacca gönderilmesi için yetkililere başvurdu. Ancak yaptıkları tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Aile, vizenin Peyruze Gunan ile oğluna verilmesini bekliyor. Hac kayıtlarının son günü olan 28 Mayıs'a kadar yetkililerden bir yanıt bekleyen aile, bu süre içinde bir çözüm bulunmasını umut ediyor.

Zaman daralırken, aile çaresizlik içinde yetkililere yardım talebinde bulundu. Peyruze Gunan, hacca gitmek için tüm hazırlıklarını yaptığını ve eşinin vefat ettiğini söyledi. Gunan, "Ben hastayım tek başıma gidemem. Tansiyonum var, böbrek problemlerim var, şeker hastalığım var. İki tane oğlum var biri kocamın yerine benimle gelseydi iyi olur. Rica ediyorum bize yardımcı olsunlar. Gitmeyi çok istiyorum kaç yıldır hazırlık yapıyoruz. Para topladık çocuklarımız bize yardım etti vizemizi aldık bir hafta kala eşim rahmet etti" dedi.

Hüseyin Güven ise babasının annesiyle birlikte hac için başvurduğunu söyledi. Güven, "28 Mayıs'ta hacca gideceklerdi, 19 Mayıs'ta babam rahmet etti. Annem de hastadır, tek başına gidemiyor biz Nusk'a gerekli başvurularda bulunduk mesaj da attık, telefonda açtık herhangi bir dönüş yapılmadı. Bütün kapıları zorladık ama herhangi bir sonuç olmadı. Yetkililerden bana ya da kardeşlerinden birine hac vizesi verilmesi istiyoruz. Annemle birlikte hacca gidelim çünkü annem yaşlı ve hastalıkları olan bir insan ona hac vazifesinde yardımcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yerel, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hac Umudu Kayıp: Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika

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