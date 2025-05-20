Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Kocaeli'de 95 hacı adayı, 2 kafile halinde dulalar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

20.05.2025 18:40
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Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 95 hacı adayı, 2 kafile halinde dulalar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Körfez Müftülüğü organizasyonuyla hac kuralarında ismi çıkan 95 hacı adayı, dualar ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Tören, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi Şehitler Meydanı'nda geniş katılımla gerçekleşti. Uğurlama programına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti ilçe Başkanı Nurettin Okutan, Saadet Partisi ilçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, çok sayıda imam, hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, "95 hacı adayımızı 2 grup şeklinde uğurlayacağız. Hacılarımızı sevinçle, bayram havasında uğurluyoruz. Onlardan Kudüs için, Türkistan için, ezilen tüm Müslümanlar için dua istiyoruz. İnşallah bir ay, iki ay sonra onları hacı olarak tekrar aramızda görmeyi diliyoruz" dedi.

"Hacca gitmek bir ömür boyu beklenen, en büyük dualardan biridir"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Hacılarımızın yıllardır kurdukları hayal bugün gerçek oldu. Hacca gitmek bir ömür boyu beklenen, en büyük dualardan biridir. Bugün o mutluluğu yaşıyorlar, biz de bu sevince ortak oluyoruz. Rabbim yollarını açık etsin, dualarında bizleri unutmasınlar." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kur'an kursu öğrencileri, hacı adaylarına karanfil ve Kabe'ye yazdıkları mektupları takdim ederek duygusal veda gerçekleştirdi. Hacı adayları, yakınlarının alkışları ve duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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