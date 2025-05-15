Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hacı adayları düzenlenen programda dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü, 2025 yılı hac organizasyonu ile kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları ve aileleri için uğurlama programı tertip etti. Gazipaşa Merkez Camii önündeki programa İlçe Müftüsü Fahri Başar ile din görevlileri, hacı adayları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde ilahiler söylendi, tekbirler eşliğinde dualar okundu. Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, yaptığı konuşmada hac ibadetinin önemine dikkat çekerek, hacı adaylarını uğurlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kılınan yatsı namazı sonrası hacı adayları, dualarla otobüslere binerek Antalya Havalimanı'na doğru yola çıktı. Hacı adaylarının yakınları gözyaşları içerisinde sevdiklerini kutsal yolculuğa uğurlarken, duygusal anlar yaşandı. Bazı hacı adayları ise ilk kez yurtdışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, yıllardır bu anı beklediklerini ifade etti.

Mekke'ye gidecek kafilenin, kutsal topraklarda yaklaşık 40 gün kalması ve hac ibadetinin ardından yurda dönmesi planlanıyor. - ANTALYA