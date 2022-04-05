Hacı Aşır Dikmen Kur'an Kursu Osmangazi'de dualarla açıldı - Son Dakika

Osmangazi Kemerçeşme Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Aşır Dikmen Kur'an Kursu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Müftü Vekili Yavuz Yıldız, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, mahalle muhtarları ile vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kuran kursu'nun açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kur'an kurslarında yaş sınırlamasının kaldırılması üzerine vatandaşlardan, özellikle 4-6 yaş arası çocuklar için kurs açılmasına yönelik talepler geldiğini, gelen talepleri ilçe müftülüğü ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Kemerçeşme sakinlerinden gelen talep üzerine, yine Osmangazi Belediyesi'nin katkıları ile yenilenen Hacı Adem Camii'nin alt katında güzel bir Kur'an Kursu yapıldığını söyleyen Dündar, "Masrafları hayırseverlerimiz tarafından karşılanan Hacı Aşır Dikmen Kur'an Kursunda, 4-6 yaş arası 26 yavrumuz Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenecek. Aynı zamanda çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilecek. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim okumayı, İslam'ın temel prensipleri ile bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenecekler" diye konuştu.

Kur'an kursunun açılışına katılan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul Öncesi Din Öğretimi Projesi" çerçevesinde vatandaşlardan çok ciddi talepler aldıklarını söyledi. Müftülükler aracılığı ile gelen taleplerin değerlendirildiğini belirten Özen, "Kemerçeşme Mahallemizde açtığımız Hacı Aşır Dikmen Kur'an Kursumuz da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine, hayırseverlerimiz tarafından yaptırılmış güzel bir eğitim yuvası. Bugün çok konuştuğumuz o 'Z' kuşağının eğitim altyapılarını sağlam doldurabilirsek, çocuklarımızı modern eğitimlerinin yanında dini, milli ve manevi değerlerini bilen, adabı muaşeret kurallarını öğrenmiş bireyler olarak yetiştirebilirsek, yarınlarımız çok daha güvenli ellerde olacaktır. Bu tür hizmetlerin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize, çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kemerçeşme Mahallesi Hacı Aşır Dikmen Kur'an Kursu, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde açıldı. - BURSA