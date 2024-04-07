Hacı Bayram Veli\'nin Çilehanesi Görüntülendi

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Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılan ve Hacı Bayram Veli ile öğrencilerinin 40 gün itikafa girdiği çilehaneyi İhlas Haber Ajansı görüntülendi.

Hacı Bayram-ı Veli'nin, günah ile kusurlar için af dilediği ve Allah'a daha yakın olmak amacıyla 40 gün süreyle içinde kaldığı çilehane, görüntülendi. Çilehaneye küçük ve dar bir kapıdan giriliyor. Girişte, beyaz badanalı, tavanı kalın ağaçlarla desteklenmiş sohbet odası bulunuyor. Yaklaşık bir metre yüksekliğindeki dar bir tünelden ibadet yapılan odalara ancak eğilerek geçilebiliyor. Tünelin içerisinde, Hacı Bayram-ı Veli'nin öğrencilerinin ibadet ettiği küçük ve dar odalar yer alıyor. Tünelin sonunda ise Hacı Bayram-ı Veli'nin ibadet odası yer alıyor.

"İçerisinin açılmasını istiyorum"

Çilehanenin içerisine girmeyi ve ibadet etmek istediğini söyleyen 23 yaşındaki genç bir vatandaş, yaptığı konuşmada, "Bugün namaz kılmak için Hacı Bayram-ı Veli'ye geldim. Namaz kıldım ve burada daha önce çilehanenin olduğunu biliyordum. Çilehaneyi ziyaret etmeye geldim ama kapalıydı. Hacı Bayram Veli Hazretleri burada 40 gün ibadet etmiş. Bu Ramazan için geldim fakat kapalıymış. Üzgünüm bu yüzden. İçerisinin açılmasını istiyorum ve merak ediyorum. Dedem ve ninemde burayı çok merak ediyor. İnşallah onlar ile gelmekte nasip olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA