Hacı Hasan Keskin, Sultan Alparslan kostümüyle Malazgirt\'te büyük ilgi gördü

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Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Hacı Hasan Keskin, giydiği Sultan Alparslan kostümüyle büyük ilgi gördü.

1974 yılında askerlik görevini Malazgirt'te yapan Keskin, o zamanlar hissettiği Sultan Alparslan ruhunu bugün de yaşamaya devam ediyor. Geçen yıl da Malazgirt'e gelen ve ilçede büyük ilgi gören Hacı Hasan Keskin, bu yıl yine dikkatleri üzerine çekti. Kendine özel olarak yaptırdığı Sultan Alparslan kostümüyle Malazgirt sokaklarında dolaşan Keskin, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hem Sultan Alparslan'a duyduğu derin sevgi hem de Malazgirt'e olan bağlılığı, onu ilçede adeta bir sembol haline getirdi. Vatanseverliğiyle de tanınan Hacı Hasan Keskin, Mehmetçik Vakfı'na tam dört daire bağışladığını belirterek, bu ülkeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üç dil bilen Keskin, yalnızca geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda günümüz insanlarına da örnek bir yaşam sunuyor.

Malazgirt halkı, her yıl ilçeye gelen Hacı Hasan Keskin'in Sultan Alparslan'a olan sevgisini ve gösterdiği bağlılığı takdirle karşılıyor. - MUŞ