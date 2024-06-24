Hacı Osman Turgut, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne atandı

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Hacı Osman Turgut atandı. Hacı Osman Turgut görevine başladı.
Muğla Valiliği il içi ataması gereğince daha önce Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevini yürüten Osman Hacı Turgut, valilik onayıyla Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yaklaşık 4 yıldır Fethiye ilçesinde başarılı bir şekilde Asayiş Büro Amirliğini yürüten Turgut, görevine asaleten başladı. - MUĞLA
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