Hacılar'a Yeni Hizmet Binası Müzakeresi - Son Dakika
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Hacılar'a Yeni Hizmet Binası Müzakeresi

Hacılar\'a Yeni Hizmet Binası Müzakeresi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'u makamında ağırlayarak, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan yeni Belediye ve Kaymakamlık hizmet binası hakkında bilgiler verdi. Başkan Özdoğan, bu projenin ilçeye katkı sağlayacağını belirtirken, Milletvekili Özsoy da Hacılar için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

02.01.2025 14:11  Güncelleme: 14:12
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'u makamında ağırladı. Milletvekili Özsoy, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Hacılar'a kazandırılan yeni Belediye ve Kaymakamlık hizmet binası için Başkan Özdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette; ilçeye kazandırılan modern Belediye ve Kaymakamlık binasının hem vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almasına hem de Hacılar'ın gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Özdoğan, "Bu projeyi hayata geçirirken hedefimiz, hemşehrilerimize daha etkili ve erişilebilir bir hizmet sunmaktı. Modern altyapıya sahip yeni hizmet binamız, hem estetik açıdan ilçemize yakışan bir yapı oldu hem de halkımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmemize imkan sağladı" dedi. Başkan Özdoğan, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığına ve katkı sağlayan tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek; "Bu binamız, devletin vatandaşla buluşma noktası olan belediye ve kaymakamlık birimlerini bir araya getiren önemli bir merkez haline geldi. Şimdi, bu alanda daha verimli bir şekilde hizmet sunarak vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, yeni hizmet binasının Hacılar için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Özsoy; "Hacılar, gerek doğal güzellikleri gerekse stratejik konumuyla büyük bir potansiyele sahip bir ilçemizdir. Yeni belediye ve kaymakamlık binası, ilçemizin kalkınmasında önemli bir adım. Bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyor, binamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaret, Başkan Özdoğan ve Milletvekili Özsoy'un Hacılar için planlanan diğer projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. Başkan Özdoğan, destekleri ve iyi dilekleri için Milletvekili Özsoy'a teşekkür ederek, Hacılar'ı daha ileriye taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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