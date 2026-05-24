Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı\'na hazırız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hacılar'da tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve bayram boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için zabıta ve temizlik işlerinin sahada yer alacağını açıkladı.

Belediye olarak bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mezarlıklar başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Başkan Özdoğan açıklamasında; "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Mezarlıklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin genelinde de bayrama yakışır bir ortam oluşturmak adına ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor" dedi. Bayram süresince belediye birimlerinin koordineli şekilde görev yapacağını vurgulayan Başkan Özdoğan; "Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekiplerimiz bayram boyunca koordineli bir şekilde çalışacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; Hacılar halkının Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ederek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti. - KAYSERİ