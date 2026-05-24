Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı'na hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı'na hazırız"

Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı\'na hazırız"
24.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı öncesinde zabıta ve temizlik ekiplerinin sahada olacağını, mezarlıklarda temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve bayramın huzur içinde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hacılar'da tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve bayram boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için zabıta ve temizlik işlerinin sahada yer alacağını açıkladı.

Belediye olarak bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mezarlıklar başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Başkan Özdoğan açıklamasında; "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Mezarlıklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin genelinde de bayrama yakışır bir ortam oluşturmak adına ekiplerimiz yoğun bir mesai yürütüyor" dedi. Bayram süresince belediye birimlerinin koordineli şekilde görev yapacağını vurgulayan Başkan Özdoğan; "Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekiplerimiz bayram boyunca koordineli bir şekilde çalışacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; Hacılar halkının Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ederek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Belediye, Kayseri, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Kurban Bayramı'na hazırız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:18:48. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Kurban Bayramı'na hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.