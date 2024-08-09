Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve İlçe Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve İlçe Yönetimini Ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve İlçe Yönetimini Ağırladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe yönetimini makamında ağırladı. AK Parti heyeti, Hacılar Belediye Başkanı ve ilçe başkanlığını ziyaret ederek, esnafları da ziyaret etti. Başkan Özdoğan, devam eden projeler hakkında bilgi verirken, İl Başkanı Üzüm ise Hacılar'ın AK Parti Belediyesi ve teşkilatlarıyla yönetileceğini vurguladı.

09.08.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanı Ahmet Övüç ve yöneticilerini makamında ağırladı.

AK Parti İl Teşkilatı'nın ilçe ziyaretlerindeki yeni adresi Hacılar oldu. İlk olarak Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret eden AK Parti heyeti, daha sonra ilçe başkanlığını ve esnafları ziyaret etti. Başkan Özdoğan belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel yönetim olarak görevlerine kaldıkları yerden değil, bulundukları yerden hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak; "Büyük yatırımız hızla devam ediyor. Devlet yatırımları, büyükşehir belediyesi, hayırseverlerin katkıları ve ilçe belediyesi olarak ilçede dört ana başlık altında yürütülen projeler hiç durmadan ilerliyor. Bu süreçte il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize de teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Özdoğan; Ankara'da devlet yatırımlarında her zaman destek gördüklerini ifade etti. İlçe belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarını büyük bir gayretle takip ettiklerini ve vatandaşlarla her zaman bir arada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise; 1 Nisan sabahı itibarıyla Hacılar'ın AK Parti Belediyesi ve teşkilatlarıyla birlikte yönetileceğini ve bunun büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Kayseri'de bazı ilçelerde farklı tercihler yapıldığını ve bu tercihlerden memnun olmayan hemşerilerin AK Parti belediyeciliğini ve Cumhur İttifakı'nın yönetim anlayışını özlediğini ifade etti. Ziyaretin ardından Başkan Özdoğan; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve İlçe Yönetimini Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve İlçe Yönetimini Ağırladı - Son Dakika
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