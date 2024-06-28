Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çağlayan Bölgesi\'ndeki doğal güzellikleri inceledi

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin turistik ve doğal güzelliklerine sahip olan bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çağlayan Bölgesi'nin farklı güzellikleri olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Erciyes Dağı'nın zirvesinden gelen berrak suların çağlayarak aktığı bu bölge, doğal güzellikleri, bitki ve ağaç çeşitliliği ile tam bir cazibe merkezi ve huzur dolu bir mekan" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Kaldığımız yerden değil, olduğumuz yerden çalışmalara devam ediyoruz" açıklamalarının ardından ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerdeki çalışmaları incelemeye devam ediyor. Adı ilçe halkı tarafından sıkça telaffuz edilen Çağlayan Bölgesi'nde de bir inceleme gerçekleştiren Başkan Özdoğan, "Değerli ilçemize daha da değer katmak için ekibimizle birlikte sahadayız" dedi. Çağlayan Bölgesi'nde genel bir incelemede bulunan Başkan Bilal Özdoğan, "İlçemizin turistik ve doğal güzelliklere sahip birçok bölgesi var. Çağlayan Bölgesi de bunlardan biri. Erciyes Dağı'nın zirvesinden gelen berrak suların çağlayarak aktığı bu bölge, doğal güzellikleri, bitki ve ağaç çeşitliliği ile tam bir cazibe merkezi ve huzur dolu bir mekan" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"İlçemiz için yaptığımız ve yapacağımız birçok proje var. Çağlayan Bölgesi için de çalışmalarımız olacak. Bölgenin doğal ve özgün çekiciliğini korumak ve geliştirmek için titizlikle çalışıyoruz. Burasının vatandaşlarımızın sessizlik içinde huzur bulabileceği, aileler ve doğaseverler için ideal mekanlar haline gelmesini amaçlıyoruz. Bölgede doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, çevresindeki doğal güzellikleri keşfederken sağlıklı bir aktivite imkanı da bulacaklar" dedi. - KAYSERİ