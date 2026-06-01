Hacılar Belediyesi, bayram faaliyetlerini sorunsuz tamamladı

01.06.2026 14:28  Güncelleme: 14:30
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek bayram süresince özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti ve çalışanların bayramını kutladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde Hacılar Belediyesi personeliyle bir araya geldi. Bayram süresince ilçenin temizliği, düzeni ve vatandaşların huzuru için özveriyle çalışan personele teşekkür eden Başkan Özdoğan, tüm çalışanların geçmiş bayramını tebrik etti.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline hitaben konuşan Başkan Özdoğan, Kurban Bayramı boyunca ortaya konulan fedakarlığın takdire şayan olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan; "Allah razı olsun. Bu yapılan iş sadece bir görev değil, aynı zamanda gönül meselesidir. İlçemizin daha temiz, daha tertipli ve daha düzenli olması için büyük bir fedakarlık gösterdiniz. Bayramda ailenizle vakit geçirmek yerine görevinizi öncelediniz ve Hacılar'a yakışır bir hizmet ortaya koydunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık" diye konuştu.

"Hacılar'ımız adeta elden geçirildi"

Bayram öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Özdoğan, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde ilçenin dört bir yanında önemli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Başkan Özdoğan; "Bayram öncesi çarşamba gününden itibaren başlayan çalışmalarla ilçemiz adeta elden geçirildi. Yeni yerleşim alanlarından mahallelerimize kadar her noktada büyük bir gayret gösterildi. Bayram süresince de aynı hassasiyet devam etti. Çok şükür herhangi bir şikayet gelmediği gibi öneri dahi gelmedi. Bu da işini iyi yapan güçlü bir ekibimizin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Personelin başarısında ailelerin desteğinin de önemli bir payı olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, çalışanların eşlerine ve çocuklarına da teşekkür ederek, "Sizlerin bu özveriyi gösterebilmeniz için ailelerinizin desteği çok kıymetli. Kıymetli eşlerinize ve çocuklarınıza selamlarımı iletiyorum. Onların anlayışı ve desteği sayesinde sizler ilçemiz için fedakarca görev yaptınız. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda tüm personele teşekkür eden Başkan Özdoğan; "Geçmiş bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. İnşallah seneye de yine sağlık ve afiyet içerisinde bir araya gelmeyi nasip etsin. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

