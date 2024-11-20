Hacılar Belediye Başkanı'ndan Emlak Vergisi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediye Başkanı'ndan Emlak Vergisi Uyarısı

Hacılar Belediye Başkanı\'ndan Emlak Vergisi Uyarısı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 2 Aralık olduğunu hatırlatarak, vatandaşları zamanında işlemlerini tamamlamaya davet etti. Ödemelerin e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde yapılabileceğini vurguladı.

20.11.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 2 Aralık olduğunu hatırlatarak, vatandaşları işlemlerini zamanında tamamlamaya davet etti. Başkan Özdoğan, ödemelerin belediye veznelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden çevrimiçi olarak kolayca yapılabileceğini belirtti.

Başkan Özdoğan, vatandaşların belediye binasına gelmeden e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapabileceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yoğun iş temposu nedeniyle belediyeye gelme imkanı bulamayan vatandaşlarımız için e-Devlet sistemi üzerinden ödeme yapma kolaylığı sağladık. Bu uygulama ile işlemlerini pratik ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirler. Ayrıca veznelerimiz, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günleri saat 19: 00'a kadar hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirerek son gün yoğunluğu yaşamadan işlemlerini tamamlayabilirler."

"Vergi Gelirleri Hizmetlerin Devamlılığı İçin Çok Önemli"

Başkan Özdoğan, vergi gelirlerinin ilçenin altyapı, temizlik ve çevre düzenlemeleri gibi birçok önemli hizmetin devamlılığı için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Emlak ve çevre temizlik vergileri, ilçemizin gelişimine ve halkımıza sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın bu ödemeleri zamanında yapmaları hem bireysel yükümlülüklerini yerine getirmeleri hem de Hacılar'ın gelişimine katkıda bulunmaları açısından çok önemli" dedi.

Başkan Özdoğan, ayrıca dijital hizmetlerin geliştirilmesiyle belediye hizmetlerinin daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale geldiğini belirterek, "Dijitalleşme sürecimizi hızlandırarak vatandaşlarımıza pratik çözümler sunuyoruz. Gerek e-Devlet gerekse vezne hizmetlerimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdoğan, vatandaşların cezai durumlarla karşılaşmamaları için ödemelerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, sürecin sorunsuz tamamlanması adına belediye ekiplerinin her türlü desteği sağlayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Bilal Özdoğan, E-Devlet, Hacılar, Ekonomi, Aralık, Yerel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı'ndan Emlak Vergisi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı'ndan Emlak Vergisi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.