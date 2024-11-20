Hacılar Belediye Başkanı\'ndan Emlak Vergisi Uyarısı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 2 Aralık olduğunu hatırlatarak, vatandaşları işlemlerini zamanında tamamlamaya davet etti. Başkan Özdoğan, ödemelerin belediye veznelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden çevrimiçi olarak kolayca yapılabileceğini belirtti.

Başkan Özdoğan, vatandaşların belediye binasına gelmeden e-Devlet üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapabileceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yoğun iş temposu nedeniyle belediyeye gelme imkanı bulamayan vatandaşlarımız için e-Devlet sistemi üzerinden ödeme yapma kolaylığı sağladık. Bu uygulama ile işlemlerini pratik ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirler. Ayrıca veznelerimiz, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günleri saat 19: 00'a kadar hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirerek son gün yoğunluğu yaşamadan işlemlerini tamamlayabilirler."

"Vergi Gelirleri Hizmetlerin Devamlılığı İçin Çok Önemli"

Başkan Özdoğan, vergi gelirlerinin ilçenin altyapı, temizlik ve çevre düzenlemeleri gibi birçok önemli hizmetin devamlılığı için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Emlak ve çevre temizlik vergileri, ilçemizin gelişimine ve halkımıza sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın bu ödemeleri zamanında yapmaları hem bireysel yükümlülüklerini yerine getirmeleri hem de Hacılar'ın gelişimine katkıda bulunmaları açısından çok önemli" dedi.

Başkan Özdoğan, ayrıca dijital hizmetlerin geliştirilmesiyle belediye hizmetlerinin daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale geldiğini belirterek, "Dijitalleşme sürecimizi hızlandırarak vatandaşlarımıza pratik çözümler sunuyoruz. Gerek e-Devlet gerekse vezne hizmetlerimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdoğan, vatandaşların cezai durumlarla karşılaşmamaları için ödemelerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlatarak, sürecin sorunsuz tamamlanması adına belediye ekiplerinin her türlü desteği sağlayacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ