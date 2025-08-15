Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Ankara\'da Yatırımlar için Görüşmeler Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçeye kazandırılacak yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere iki günlük bir programla başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden bu yana sık aralıklarla Ankara'da temaslarda bulunan Başkan Özdoğan, bu kez de Hacılar'ın geleceğine yön verecek önemli başlıkları masaya yatırdı.

Programın ilk gününde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret eden Başkan Özdoğan, görüşmede Hacılar'da devam eden ve planlanan projeleri değerlendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının Hacılar'a kazandırdığı yatırımların yanı sıra, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Hacılar'ın şehirleşme sürecine ivme kazandıracak yeni adımlar konusunda görüş birliği sağlandı. İkinci gün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile yapılan görüşmede ise Hacılar'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, planlanan altyapı ve üstyapı yatırımları ele alındı. Hacılar'ın modern kimliğini güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni uygulamalar için istişarelerde bulunuldu.

Başkan Özdoğan, başkent Ankara programının Hacılar'ın gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak; görüşmelerin hem mevcut projelerin hızla tamamlanmasına hem de yeni yatırımların ilçeye kazandırılmasına zemin hazırladığını ifade etti. - KAYSERİ