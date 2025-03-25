Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bazı yerli ve milli firmalara yönelik yapılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli firmaları hedef alan açıklamalarını esefle karşıladıklarını belirten Başkan Özdoğan, Türkiye'nin değerlerine ve milli üretimine karşı başlatılan bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli markalarımız, bu ülkenin alın teriyle büyümüş değerleridir. Bugün, yıllardır bu ülkeye istihdam sağlayan, vergi veren, üretim yapan, ihracatla ülkemizin adını dünyaya duyuran markalara karşı yapılan boykot çağrıları asla kabul edilemez. Bu tür yaklaşımlar milletimizin birliğine, beraberliğine ve ekonomik istikrarına zarar verir" diye konuştu.

"Türkiye'nin yerli ve milli değerlerine sahip çıkacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, firmaların isimlerini tek tek vererek boykot çağrısında bulunmasını "bilinçsizlik ve ekonomik linç girişimi" olarak değerlendiren Başkan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Bir siyasi parti genel başkanının, sırf kendi siyasi çıkarı uğruna firmalarımızı hedef göstermesi, adeta 'ekonomik suikast' girişimidir. Bu tarz söylemler; ülkemizin sanayicisine, üreticisine, esnafına, çiftçisine, milyonlarca çalışana ve onların ailelerine karşı sorumsuzluktur. Hele ki bu markalar, yerli ve milli sermayeyle büyüyen, dünyaya açılan değerlerimizse, mesele sadece siyaset değil, doğrudan milletin ve memleketin çıkarıdır."

"Milli değerlerimize destek olalım"

Başkan Bilal Özdoğan, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, Türkiye'nin yerli ve milli markalarına sahip çıkma çağrısında bulundu:

"Bugün mesele siyaset üstüdür. Mesele memleket meselesidir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; kimsenin oyununa gelmeden, ülkemizin yerli ve milli markalarına destek olmalarıdır. İstihdam sağlayan, üretim yapan, bayrağımızı yurtdışında gururla temsil eden her firmamız, bu milletin ortak değeridir."

Başkan Özdoğan, ekonomik istikrarı hedef alan açıklamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, "Milletimizin sağduyusu, bu tarz ayrıştırıcı ve bölücü söylemleri bertaraf edecektir. Bizler, yerli ve milli olan her değere sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ