Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ortaseki Ormanları Daveti - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ortaseki Ormanları Daveti

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Ortaseki Ormanları Daveti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları'nın sonbahar güzelliklerini vurgulayarak vatandaşları bu doğa harikasını keşfetmeye davet etti. Başkan Özdoğan, bölgenin özellikle sonbaharda doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için mükemmel bir fırsat sunduğunu açıkladı.

24.10.2024 08:56  Güncelleme: 08:58
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları'nda sonbahar güzelliklerinin ortaya çıktığını belirterek, tüm vatandaşları bu eşsiz doğa harikasını keşfetmeye davet etti. Başkan Özdoğan, "Ortaseki Ormanları'nı görmeyen kalmamalı" dedi.

Ortaseki Ormanları, son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu bölge; Hacılar Belediyesi öncülüğünde yapılan seyir terasları, yürüyüş yolları, yağmur barınakları ve yön levhaları ile daha da cazip hale getirildi.

"Tüm Halkımızı Davet Ediyorum"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ortaseki Ormanları'nın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade ederek, bölgenin özellikle sonbaharda doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, "Ortaseki, gerek sonbahar gerekse yaz aylarında bambaşka güzelliklere sahip. Doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir alan. Hacılar Belediyesi olarak bu eşsiz doğal güzelliği daha fazla tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, herkesi Ortaseki Ormanları'nı ziyaret etmeye davet ederek, "Ortaseki Ormanları, hem Kayseri'mizin hem de ülkemizin değerli doğa alanlarından biri. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüm halkımızı bu eşsiz doğa harikasını görmeye ve keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ortaseki Ormanları, Erciyes'in eteklerindeki konumuyla hem doğa sporları hem de fotoğrafçılık açısından büyük ilgi görüyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, bu bölgenin sunduğu güzellikleri keşfederek unutulmaz hatıralar biriktiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ortaseki Ormanları Daveti - Son Dakika

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