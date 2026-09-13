Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan yeni eğitim yılı mesajı
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdoğan, eğitimin ülkenin geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak belediye olarak eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Yeni eğitim döneminin tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Başkan Özdoğan, eğitimin ülkenin geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

Uzun bir tatil döneminin ardından öğrencilerin yeniden okullarına, öğretmenlerin ise görevlerinin başına döndüğünü belirten Başkan Özdoğan, yeni eğitim yılının başarılarla dolu geçmesini temenni etti. Başkan Özdoğan mesajında; "2026-2027 eğitim-öğretim yılının başta Hacılarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir tatil döneminin ardından öğrencilerimiz yeniden okullarına, öğretmenlerimiz de büyük bir özveriyle yürüttükleri görevlerinin başına dönüyor" ifadelerini kullandı. Eğitimin bireyin, toplumun ve ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, çocukların bilgi, değerler ve özgüvenle yetişmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Hacılar Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik çalışmaları öncelikli alanlar arasında gördüklerini ifade eden Başkan Özdoğan; "Hacılar Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı her zaman önceliklerimiz arasında görüyoruz. İlçemizde eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerimizin daha iyi imkanlara kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, mesajının sonunda; "Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının Hacılar'ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı - Son Dakika

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