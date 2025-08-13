Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Yeni Yol Projesinin Önemini Vurguladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar-Erciyes yolunda yürütülen çalışmaların ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu yol, ilçemizin gelişimine, Erciyes'e ve Develi'ye olan bağlantısına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'dan geçen ve Develi ile Erciyes Tekir Yaylası'na bağlantı sağlayacak olan yolun büyük bir kısmında yol açma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Biz göreve geldiğimizde hemşehrilerimizden bu güzergahla ilgili yoğun talepler aldık. Yasal sorumluluk Karayolları'na ait olsa da bu projenin ilçemiz adına taşıdığı önemin farkındayız ve süreci en başından itibaren yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Virajlar kalkıyor, ulaşım kolaylaşıyor"

Proje kapsamında mevcut virajlı yolun ortadan kaldırılacağını açıklayan Başkan Özdoğan, "Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile iş birliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğalgaz ve su hatlarının da yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte altyapı uyumlaştırılıyor. Böylece, yolun genişliği hem ulaşım güvenliğini artıracak hem de ilçemize değer katacak" diye konuştu.

Yeni yolun sadece ulaşım açısından değil, ekonomik gelişim açısından da önemli olduğunun altını çizen Başkan Özdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje tamamlandığında, Develi'ye ve Erciyes Tekir Kapı'ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, Hacılar güzergahını daha sık tercih edecek. Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden ulaşım daha kolay hale gelecek. Bu da Hacılar'ın cazibesini artıracak; ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik canlılık anlamında ilçemize önemli katkılar sağlayacak."

Yürütülen çalışmalar için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Başkan Özdoğan, "İlçemizin geleceği için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu güzergahın tamamlanmasıyla Hacılar, Kayseri'nin önemli çıkış noktalarından biri haline gelecek" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ