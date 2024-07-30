Hacılar Belediyesi 26 Milyon Metrekarelik Alanda Yenileme Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi 26 Milyon Metrekarelik Alanda Yenileme Çalışmaları Yapıyor

Hacılar Belediyesi 26 Milyon Metrekarelik Alanda Yenileme Çalışmaları Yapıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin gelişimine katkıda bulunmak ve geçmişten sorunlu olan imar planları için 26 milyon metrekarelik alanda yenileme çalışmalarının yapıldığını ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bu çalışma ile giderileceğini söyledi.

30.07.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin gelişimine katkıda bulunmak ve geçmişten sorunlu olan imar planları için 26 milyon metrekarelik alanda yenileme çalışmalarının yapıldığını ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bu çalışma ile giderileceğini söyledi.

Hacılar Belediyesi, ilçenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecekteki büyümeyi sürdürülebilir kılmak amacıyla geniş çaplı bir revizyon imar planı gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu önemli çalışma sayesinde vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi. Revizyon imar planı, sadece mevcut yapılaşmanın düzenlenmesi değil, aynı zamanda ilçenin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden şekillendirilmesini de hedefliyor. Yeni revizyon imar planı, daha geniş yollar, parklar, eğitim ve sağlık tesisleri gibi toplumsal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlandı. Başkan Özdoğan, "Bu plan sayesinde ilçemizin altyapısı güçlenecek, yeni sosyal alanlar, yeşil alanlar ve modern yaşam alanları oluşturulacak. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan çalışma sayesinde yapılacak olanları ise şu sözlerle ifade etti: "Bu dönemde büyük bir imar çalışmasını tamamladık. 26 milyon metrekarelik alanın 8 milyon metrekarelik kısmını tamamladık. Askı süreci de tamamlandı. Bu süreç, yaklaşık 2 yıl sürdü. Peki, bu 26 milyon metrekarede neleri yeniden ele aldık? Hem bizim ekiplerimiz hem de işin uzmanı profesyonel ekiplerle birlikte çalıştık. Büyükşehir ekibi ile birlikte hareket ettik. Bu çalışmaları gerekçelendirmek ve mevcut imar durumunu revize etmek gerekiyordu. Örneğin, kadastro yollarıyla imar yollarının çakışıp çakışmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızın 20-25 yıl önce yaptığı gelişigüzel yapıları koruyarak hem kamu menfaatini hem de vatandaş menfaatini gözetiyoruz. Eğime bağlı sıkıntıları gidermeye çalıştık. Son 2-3 yıldır doğalgaz çalışmalarının hassasiyeti nedeniyle, doğalgaz firmasının öncelikleri değişti. İmar yollarını açmamız veya değiştirmemiz gerektiğinde, encümen ve meclis kararlarını alıyoruz. Bu süreçte tüm detayları gözden geçirdik. İlk çalışmada 8 milyon metrekarelik alanda 84 bağımsız bölümün yıkımını engelledik. Biz isimlere bakmayız; orada kimin evi var, bu var, şu var fark etmez. 84 bağımsız bölümün yıkımını bu revizyonla kurtarmış olduk. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu yapılar arasında yola sıfır olanlar, park alanında kalanlar veya hurda durumda olanlar da bulunuyor. Kamu menfaati bizim için çok önemli, yıkımlar vatandaş için bir sıkıntı oluşturuyordu. Eğimle ilgili sıkıntılarımızı özellikle Hasandağı bölgemizde gözden geçirdik ve bu sorunları elhamdülillah çözdük. Şimdi 26 milyon metrekarelik alanla birlikte yapılaşma sürecine giriyoruz. Ne kadar alan açarsak, insanlar da o bölgelerde 12 ay oturmak için konut yapacaklar. Dirençli şehir dediğimiz kavram, özellikle bu dönemde kentsel dönüşümle birlikte çok önem kazandı. Allah'ın izniyle bu konuda güzel çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi 26 Milyon Metrekarelik Alanda Yenileme Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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