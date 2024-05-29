Hacılar Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son tarihi hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son tarihi hatırlattı

Hacılar Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son tarihi hatırlattı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1'inci taksit ödemelerinin son tarihi olan 31 Mayıs için vatandaşların bu tarihe kadar ödemelerini yapabileceklerini belirtti.

29.05.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 1'inci taksit ödemelerinin son tarihi olan 31 Mayıs için vatandaşların bu tarihe kadar hem online ödeme sisteminden hem de belediye veznelerinden ödemelerini yapabileceklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödemesinin son günü olan 31 Mayıs nedeniyle, Hacılar ilçesindeki gayrimenkul sahiplerini ve vergi mükelleflerini cezalı duruma düşmemeleri için dikkatli olmaya çağırdı.

Emlak vergisini ödediğini, son ödeme tarihine sayılı günler kaldığını belirten Başkan Özdoğan," Veznemiz akşam saatlerinde de açık. Görevli arkadaşlarımız yardımcı olabilirler. Sistem üzerinden de vergilerimizi ödeyebiliriz. Vergilerimizle birlikte inşallah hizmetlerimizin de daha kaliteli, daha konforlu olmasına katkı veren bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. El birliğiyle, güç birliğiyle, vergilerimizle, devletimizi, belediyemizi daha güzel hizmetler yapmak adına birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özdoğan, son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu ve son ödeme gününü geçiren vatandaşların kısmen de olsa gecikme cezası ile karşılaşacaklarını vurguladı.

Vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli ödeme seçenekleri sunduklarını ifade eden ve vatandaşlar, vergi borçlarını e-devlet üzerinden veya www.hacilar.bel.tr web sitesinden online olarak ödeyebilecekleri gibi, belediye veznesinden de öğle arasında ve saat: 19: 00'a kadar ödeme yapabileceklerini de söyleyen Başkan Özdoğan, Hacılar halkının vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin, ilçenin daha yaşanabilir bir yer olması ve belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Vergi ödeme süresinin sona ermesine kadar gerekli ödemelerin yapılmasının vatandaşların ve ilçenin menfaatine olduğunu belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son tarihi hatırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:42:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son tarihi hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement