Hacılar\'da çalışmalarla dolu yaz sezonu başlıyor

Hacılar Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi. Başkan Özdoğan, konuşmasında; "Haziran ayıyla birlikte ilçemizde yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız daha da görünür hale gelecek" dedi.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Özdoğan, ilçede devam eden çalışmalara dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dış hizmetlerde çalışmaların hız kazanacağını belirten Başkan Özdoğan, şunları söyledi;

"Haziran ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bu 9 günlük tatil sürecinde de belediye olarak ilçemizde hem dış hizmetler, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri birimlerimiz hem de vergi dönemi olması nedeniyle emlak birimimiz hizmet vermeye devam etti. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin Yaradan katında makbul olmasını, kesilen kurbanların da yerine ulaşmasını temenni ediyorum. Mayıs ayı çok yağışlı geçti. Dolayısıyla dış hizmetlerimizde, Fen İşleri ve Park Bahçeler başta olmak üzere birtakım işlerimizi ötelemek durumunda kaldık. Yoğun yağışlardan dolayı bazı çalışmalarımız planlanan takvimin gerisinde kaldı. İnşallah bu ayla birlikte dışarıdaki işlerimiz daha da gözle görülür hale gelecek. Bu noktada yapılacak ve hazırlıkları tamamlanan ihalelerimizin de ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haziran ayı içerisinde bir takım yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili ihalelerimiz olacak. Bu vesileyle iş merkezimizde de sona gelindiğini, nasip olursa Haziran sonu itibarıyla satışa hazır hale getirmeyi planladığımızı ve ihale hazırlıklarına başladığımızı buradan bildirelim."

Toplantının sonunda Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunarak; "Meclisimizde görüşülen gündem maddelerinin ilçemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hacılar'ımız için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, ilçemizin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ