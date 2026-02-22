Başkan Özdoğan: "Hizmet ve eser siyasetini birlikte yapıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; belediye personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Programa; Hacılar Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli, partililer ve aileleri katıldı. Program öncesinde masaları tek tek ziyaret ederek personel ve aileleriyle sohbet eden Başkan Özdoğan, belediye hizmetlerinin arkasında güçlü bir ekip ruhunun bulunduğunu vurguladı. İftar programında konuşan Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Yüzlerin güldüğü, gönüllerin buluştuğu bir Ramazan akşamında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Bu akşam iftar sevincini belediye çalışanlarımız ve kıymetli aileleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyük Hacılar Belediyesi ailesi iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm memurumuzla, taşeronlarımızla, işçi kardeşlerimizle ve idareci arkadaşlarımızla birlikte bu ilçeye hizmet ve eser siyasetini omuz omuza yapıyoruz. Belediyemizin düzenli bütçesi, düzenli ödemeleri ve kurumsal yapısı; sizlerin gayreti sayesinde mümkün olmaktadır. Ramazan bereketiyle geliyor, güzelliğiyle geliyor. İki ayrı araçla 12 mahallemizde büyüklerimize ulaşıyoruz. Bugün itibariyle 200 haneye düzenli destek sağlıyoruz. Toplamda 37 bin öğün yemeği ihtiyaç sahiplerimize ve desteklenmesi gereken büyüklerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Huzur ve sağlık içinde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Başkan Özdoğan, tüm belediye çalışanlarına ve ailelerine emekleri için teşekkür ederek Ramazan ayının bereket, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Program; yapılan dualar ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Hacılar Belediyesi'nin güçlü ekip ruhu ve dayanışma anlayışı, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir kez daha aynı sofrada buluştu.