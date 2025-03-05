Hacılar Belediyesi Ramazan'da Sosyal Destek Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Ramazan'da Sosyal Destek Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediyesi Ramazan\'da Sosyal Destek Çalışmalarını Değerlendirdi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla yapılan sosyal destek çalışmalarını açıkladı. İhtiyaç sahiplerine günlük sıcak iftar yemekleri ulaştırıldığını belirten Özdoğan, bu desteklerin yıl boyunca süreceğini kaydetti.

05.03.2025 14:31  Güncelleme: 14:34
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede yürütülen sosyal destek çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Özdoğan, Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yemek yapmakta güçlük yaşayan yaşlıların ve bakıma muhtaç ailelerin de yanında olduklarını belirtti.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı seferberlik hakkında, "Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçemizde en güzel şekilde yaşatıyoruz. Günlük olarak yaklaşık 200 vatandaşımıza sıcak iftar yemeği ulaştırıyoruz. Bu desteklerimiz yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca devam ediyor" dedi.

İftar yemekleri, Hacılar Belediyesi'nin kurduğu iki ayrı ekip tarafından hem ilçe merkezinde hem de Bağlar bölgesinde vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili "Özellikle yaşlı, yalnız yaşayan veya torunlarına bakmak durumunda olan büyüklerimize iftar yemeği desteği veriyoruz. Onların duası, bizim en büyük kazancımız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Ramazan ayının manevi atmosferini, ilçemizde birlik ve beraberlik içinde idrak ediyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'da iftar yemekleri dağıtımının, Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Ramazan'da Sosyal Destek Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika

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