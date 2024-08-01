Hacılar Belediyesi Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hacılar Belediyesi Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni dönemde de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve bu doğrultuda da belediye bütçesinin 25 katı kadar yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Özdoğan yatırımların Hacılar ilçesinin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.

01.08.2024 13:02  Güncelleme: 13:03
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni dönemde de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ve bu doğrultuda da belediye bütçesinin 25 katı kadar yatırım yapmayı hedeflediklerini bunlar içinde girişimlerin büyük bir bölümünü sonuçlandırdıklarını söyledi. Başkan Özdoğan yatırımların Hacılar ilçesinin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiğinin de altını çizdi.

Hacılar ilçesinde yaz ayının başlaması ile birlikte çalışmalar hız kesmiyor. Bu bağlamda daha önce ilçenin bir şantiye haline geleceğini ve yatırımlarla ilçenin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Biz bu 5 yıllık süreçte de tevazu, samimiyet, gayret diyoruz. Kader gayrete aşıktır, anlamlı sözlerden bir tanesidir. Bu söz, kişilerin her zaman doğru şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir ve pes etmeden mücadele etmesini söyler. Biz de gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz" dedi.

Hacılar ilçesi için belirledikleri 10 milyar TL'lik yatırım hedefinin detaylarını açıklayan Başkan Özdoğan, 2 milyar TL'lik yatırımın başlamış olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, bakanlarımız, vekillerimiz büyükşehrimiz ve hayırseverlerimizin destekleri ile yeni dönemde ilçemize yapacağımız yatırım hedefimiz 10 milyar TL'dir. 2 milyarlık yatırım şu anda zaten başlamış durumda. Belediye bütçesinin 25 katı kadar yatırım yapacağız. Devletimiz Ulaştırma Bakanlığı eliyle Erciyes yolunda şu anda 500 milyonluk yatırımı yaptı. Önümüzdeki 2 yılda bir 500 milyonluk daha yatırım öngörüyoruz. Büyük su projesinde 5 milyara yakın bir yatırım yapılıyor. Yapacağımız projeleri, devam eden yatırımlarımızı, altyapı ve üst yapı çalışmalarını hepsini topladığımızda bugünün rakamlarıyla bu rakama ulaşıyoruz. Bu 10 milyardan kastım benim devlet yatırımı, büyükşehir belediyemiz, hayırseverlerimiz ve ilçe belediyesi olarak bizim yatırımlarımızdan oluşuyor" dedi.

Projelerin aşamaları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, "Bu dönemde yapacağımız projelerimizi hazırladığımız kitapçık vasıtasıyla vatandaşlarımız ile paylaştık. Bunların bir kısmı başladı, bir kısmı protokol aşamasında, bir kısmı ise proje aşamasında. Biz Hacılarımızın geleceği için gayretle ve tevazu ile çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimiz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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