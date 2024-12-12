Hacılar'da 50 Yeni Mini Çocuk Oyun Parkı Kurulacak - Son Dakika
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Yerel

Hacılar'da 50 Yeni Mini Çocuk Oyun Parkı Kurulacak

Hacılar\'da 50 Yeni Mini Çocuk Oyun Parkı Kurulacak

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'Çocukların Güvenli Oyun Dünyası: Mini Oyun Parkları Projesi' ile ilçede 50 yeni oyun parkı kuracaklarını duyurdu. Projenin amacı, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğlenirken öğrenmelerine katkıda bulunmak. Her park, çocukların yaş gruplarına uygun olarak tasarlanacak ve ailelerin de vakit geçirebileceği alanlar yaratılacak.

12.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; çocukların sağlıklı, güvenli ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmesi için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Proje kapsamında, Hacılar'da 50 yeni mini çocuk oyun parkı kurulacak.

Başkan Özdoğan, öncülük ettiği 'Çocukların Güvenli Oyun Dünyası: Mini Oyun Parkları Projesi' ile çocukların hem eğlenirken öğrenebileceği hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak. Güvenli oyun alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Özdoğan; "Her bir oyun parkını çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak tasarlıyoruz. Bu alanlarda, renkli ve etkileşimli oyun elemanlarıyla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmeyi ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Başkan Özdoğan, her mini oyun parkının çevresine çocukların doğayla daha fazla vakit geçirebilmeleri için yeşil alanlar ve özel peyzaj düzenlemeleri yapılacağını söyledi. Ayrıca ailelerin de çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği oturma alanlarının oluşturulacağını belirten Başkan Özdoğan, "Bu projeyle sadece çocuklarımızın değil, ailelerimizin de sosyal etkileşimini artırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Projenin çocuklara güvenli bir oyun ortamı sunarken, ilçe genelinde yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Başkan Özdoğan, şunları ekledi;

"Bu projeyle çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerine katkı sağlamak istiyoruz. Hacılar Belediyesi olarak, her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun."

Proje çerçevesinde, Hacılar'da yeni oyun parklarının yapımına kısa sürede başlanacak ve etap etap tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da 50 Yeni Mini Çocuk Oyun Parkı Kurulacak - Son Dakika

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