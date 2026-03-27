Hacılar\'da Çanakkale ruhu coşkuyla anıldı

27.03.2026 13:17  Güncelleme: 13:19
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü münasebetiyle Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi tarafından hazırlanan anma programı, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Okul Müdürü İrfan Vicdan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Program kapsamında Çanakkale Zaferi'nin anlam ve ruhunu yansıtan çeşitli etkinlikler sahnelendi. Çanakkale Zaferi'ni anlatan video gösterimi sunulurken, bayrak gösterisi izleyenlerden büyük beğeni aldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerde Çanakkale ruhu güçlü şekilde hissedilirken, sahnelenen tiyatro oyununda milletimizin bağımsızlık mücadelesi etkileyici bir şekilde anlatıldı. Program, Çanakkale temalı müzik konseriyle devam etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan programda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Çanakkale Zaferi, milletimizin imanının, cesaretinin ve vatan sevgisinin en güçlü tezahürüdür. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin emaneti, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin bu ruhu yaşayarak öğrenmesi, tarihine sahip çıkan bir neslin yetişmesi açısından son derece kıymetlidir. Bugün burada sergilenen programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Programın sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerinde bayraklarla birlikte Vatan Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Ardından çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Bilal Özdoğan, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Son Dakika

Advertisement
