Hacılar'da Çocuklar İçin Eğlenceli Gün - Son Dakika
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Hacılar'da Çocuklar İçin Eğlenceli Gün

Hacılar\'da Çocuklar İçin Eğlenceli Gün

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi'nde anaokulu öğrencilerini ağırlayarak, yazar Şenay Özkan ile birlikte eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenledi. Başkan Özdoğan, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

20.01.2025 13:03  Güncelleme: 13:06
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi'nde anaokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklar, yazar Şenay Özkan ile bir araya gelerek eğlenceli ve bilgi dolu bir gün geçirdi.

Çocukların mutluluğunu ön planda tutan Başkan Özdoğan; "Ne güzel şey, Hacılar'da çocuk olmak. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, geleceğe olan inancımızı ve umudumuzu artırıyor. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur" dedi. Hem yetişkinler hem de çocuklar için kaleme aldığı eserlerle tanınan yazar Şenay Özkan, programda Hasçelik Anaokulu'nda öğrenim gören minikler ile bir araya geldi. Çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan ve onların hayal dünyasına dokunan Özkan, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Başkan Özdoğan, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi;

"Mehmet Özer Çocuk Kütüphanemiz, sadece bir kütüphane değil, çocuklarımızın öğrenirken eğlendiği bir yaşam alanı. Onların gelişimine katkı sağlamak, hayal dünyalarını desteklemek bizim en önemli önceliklerimizden biri. Bugün sevgili çocuklarımızın keyifli anlarına eşlik etmek bizleri çok mutlu etti."

Çocukların enerjisi ve neşesiyle dolu etkinlikte, kütüphanenin çocuklara yönelik faaliyetleri ve etkinlikleri büyük beğeni topladı. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak çocukların eğitimine ve mutluluğuna katkı sağlayacak projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Program sonunda çocukların keyifli bir gün geçirdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Özdoğan, "Çocuklarımız mutlu, biz daha da mutluyuz" diyerek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Çocuklar İçin Eğlenceli Gün - Son Dakika

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