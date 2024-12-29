Hacılar\'da Gençlere Değerler Eğitimi Söyleşisi

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençler için değerler eğitimi çalışmaları çerçevesinde, 'Asım'ın Nesli' konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide, konuşmacı olarak yazar ve öğretmen Cezmi Eşelioğlu yer aldı. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un edebi mirası ve Asım'ın Nesli idealinin önemi üzerinde duruldu. Başkan Bilal Özdoğan, programda yaptığı konuşmada, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi;

"İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' dizeleri, bizlere gençlerimizin taşıdığı sorumluluğu ve geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bugün burada sevgili öğrencilerimizle birlikte Mehmet Akif'in idealleri ve değerleri üzerine anlamlı bir program gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bu değerleri öğrenmesi hem kişisel hem de toplumsal gelişimimiz açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimizin eğitiminde bu idealleri temel alan projelere ve programlara destek vermeye devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak gençlere yönelik projelerin ve etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek; "Bizim için gençlerimiz sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünkü gücümüzdür. Onlarla bir arada olmak, onların enerjisiyle ilçemizin ve ülkemizin geleceğine daha umutla bakmamıza vesile oluyor. Gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cezmi Eşelioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve Asım'ın Nesli idealinin günümüze yansımaları öğrencilerle paylaşıldı. Söyleşide gençlerin sorularını da yanıtlayan Eşelioğlu, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmenin önemine değindi.

Başkan Özdoğan, program sonunda katılımcılara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını belirtti. "Gençlerimizle birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" diyen Özdoğan; Hacılar Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ