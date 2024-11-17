Hacılar'da Gençlere Yatırım Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar'da Gençlere Yatırım Devam Ediyor

Hacılar\'da Gençlere Yatırım Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençlerin fiziksel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak için yürütülen projeleri ve etkinlikleri tanıttı. Etkinlikte spor ve manevi değerlerin önemi vurgulandı.

17.11.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; gençlerin fiziksel ve manevi gelişimine katkı sağlamak adına yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Biz gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlarken, aynı zamanda manevi değerlerimizi en üst seviyede benimsemeleri için programlar düzenliyoruz" dedi.

Etkinliği için Hacılar ERVA Spor Okulu sporcuları, aileleri ve ilçe halkı Hacılar Camikebir'deki yatsı namazı sonrası bir araya geldi. Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra Kaymakam Burak Dertlioğlu,, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Ardından, İlçe Müftüsü Cihan Yıldız, gençlere yönelik 'Müslüman Genç ve Erdem' konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Bilal Özdoğan da, programda yaptığı konuşmada gençlere yönelik projelerde spor ve manevi eğitim odaklı çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Gençlerimizin sporla buluşmalarını sağlarken, aynı zamanda onların manevi değerlerden beslenmeleri için müftülüğümüz ve kaymakamlığımız iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada gençlerimizle birlikte olduk, hediyelerimizi takdim ettik ve program sonrası ikramlarımızı paylaştık. Bu tür programlar, gençlerimizin hem ruhen hem de fiziken güçlü bireyler olmalarına katkı sunuyor."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, gençliğe yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğuna vurgu yaparak; "Hacılar Belediyesi olarak, gençlerimizin her anlamda donanımlı bireyler olmaları için spor, eğitim ve manevi programlar gibi pek çok alanda çalışmalara devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza, hocalarımıza ve programa katılan ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda, sporculara hediyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kaymakam Burak Dertlioğlu tarafından takdim edildi. Etkinlik, katılımcılara yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Belediye, Hacılar, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar'da Gençlere Yatırım Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:27 Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik Demokrat Partisi kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
16:18 Türkiye’de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, “Dünyanın En İyi Turizm Köyü“ seçildi Türkiye'de yalnızca 600 kişinin yaşadığı Ormana, "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:33 Bursa’da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı Bursa'da motosiklet sürücüsünden polise yumruklu saldırı
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 16:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar'da Gençlere Yatırım Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.