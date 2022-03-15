Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü - Son Dakika
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Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü

15.03.2022 18:00
Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü

Hacılar Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşı masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Hacılar Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşı masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol ile Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde programa alınan aşıların, kimliklendirme çalışmalarında kullanılan küpelerin ve uygulama ücretlerinin belediye bütçelerinden karşılanmasının önü açıldı. İlçe sınırları içerisinde Hayvancılığın Geliştirilmesi amacı ile Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında; TÜRKVET Kayıt Sistemine kayıtlı olan besicilerin belirlenen küçük ve büyükbaş hayvan türlerinde oluşabilecek, Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele Programı kapsamında, aşılama ve kimliklendirme çalışması da yapılacak.

Bu kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2022 yılında; 295 adet hayvancılık işletmesinde bulunan, 14 bin 600 adet küçükbaş ve 7 bin 507 adet büyükbaş hayvan için uygulanacak olan şap, sığır brucella, LSD, koyun brucella, koyun vebası ve küpeleme uygulaması bedeli, Hacılar Belediyesi tarafından karşılanması protokolünü imzaladı. - KAYSERİ

Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü
Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü
Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü

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Hisarcık, Türkiye, Hacılar, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacılar'da hayvanlar için 'aşı' protokolü - Son Dakika


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