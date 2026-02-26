Hacılar Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada - Son Dakika
Hacılar Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada

Hacılar Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada
26.02.2026 14:12  Güncelleme: 14:13
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe genelinde eşsiz manzaralar oluştururken, Hacılar Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilememek için sahada aralıksız çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Erciyes'in eteklerinde yükselen Hacılar, kış mevsiminde sunduğu eşsiz manzarayla kartpostallık görüntüler oluştururken, Hacılar Belediyesi ekipleri de vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yaptığı açıklamada kar yağışının rahmet ve bereket olduğuna dikkat çekerek, kışın ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade etti. Başkan Özdoğan; "Hacılar'ımız kış aylarında bembeyaz örtüsüyle muhteşem bir manzaraya kavuşuyor. Kar, rahmettir, berekettir. Bu güzelliğin hemşehrilerimizin günlük hayatını olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde planlanan çalışmaların hızla uygulamaya alındığını belirten Başkan Özdoğan, sahadaki ekip ve ekipman durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı;

"Sahada 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu, 1 tuzlama kamyonu, 2 greyder, 1 loder, 3 beko-loder ve 4 genel hizmet aracı olmak üzere toplam 14 araç ve 32 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi."

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle araları dahil olmak üzere ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Özdoğan, don ve buzlanmaya karşı özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğünü, mahalle içlerinde daha hızlı müdahale edebilmek adına küçük iş makinelerinin de aktif olarak görev yaptığını vurguladı. Kış şartlarının etkisini artırdığı günlerde sürücülere de önemli uyarılarda bulunan Başkan Özdoğan, "Kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer vatandaşlarımız için dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların belediyeye doğrudan ulaşabileceğini belirten Başkan Özdoğan; "Hemşehrilerimiz 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze ulaşabilirler." dedi.

Başkan Özdoğan açıklamasını, "Kışın ayrı güzel olan Hacılar'ımızda, hem bu eşsiz manzarayı koruyor hem de hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için sahada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" sözleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi ekipleri karla mücadele için sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
