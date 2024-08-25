Hacılar'da Kilitli Parke Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hacılar'da Kilitli Parke Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar\'da Kilitli Parke Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin farklı mahallelerinde devam eden kilitli parke yol çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için aralıksız devam ettiğini belirtti.

25.08.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin farklı mahallelerinde devam eden kilitli parke yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Hacılar'da 3 mahallede toplamda 27 bin metrekare alanda gerçekleştirilen kilitli parke yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Bilal Özdoğan, vatandaşların rahatlığı için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti. Akdam Mahallesi Aydınpınar Sokağı, Beğendik Mahallesi Çifte Kuyular Mevkii ve Aşağı Mahalle Enes Sokak'ta yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Özdoğan, sezon boyunca sadece bu üç alanda toplamda yaklaşık 27 bin metrekare alana kilitli parke döşendiğini söyledi.

Başkan Özdoğan, Akdam Mahallesi Aydınpınar Sokağı'nda gerçekleştirilen 3 bin metrekarelik kilitli parke çalışmasını inceleyerek, "Burada altyapı tamamlandıktan sonra üst yapı ile ilgili çalışmalar planlamıştık. İnşallah çok kısa süre içerisinde üst yapıyı da tamamlamış olacağız" dedi.

Beğendik Mahallesi Çifte Kuyular Mevkii'nde yapılan 20 bin metrekarelik kilitli parke çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkan Özdoğan, "Bu alanın büyük bir bölümünü tamamladık, kalan kısmını da bu sezon itibarıyla bitireceğiz. Burada hem yol düzenlenmiş oldu hem de mümkün olan yerlerde yol genişliği sağlandı. Vatandaşlarımızın ev girişlerini ve otoparkları rahatlıkla kullanmalarına imkan verildi" ifadelerini kullandı.

Aşağı Mahalle Enes Sokak'ta gerçekleştirilen 3 bin 500 metrekarelik kilitli parke çalışmasını da yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, "Bu alan, revizyon imar planından sonra uygunluğu belediyemizce onaylanan bir alan. Buradaki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda altyapısı tamamlandı ve üst yapı çalışmalarını da süratle gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan, yapılan bu yol çalışmalarıyla ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "İlçemizdeki tüm mahallelerde yol çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Mahallerimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Kilitli Parke Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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