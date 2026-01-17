Hacılar'da yarıyıl tatili geçirmek bir başka olacak - Son Dakika
Hacılar'da yarıyıl tatili geçirmek bir başka olacak

Hacılar\'da yarıyıl tatili geçirmek bir başka olacak
17.01.2026 15:54  Güncelleme: 15:57
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede eğitim, sosyal ve manevi iklime yönelik faaliyetlerin merkezi konumunda bulunan Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, yarıyıl tatili boyunca çocuklar ve gençler için özel etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Yarıyıl tatiline özel hazırlanan programlar kapsamında sahnelenen Hacivat ile Karagöz gösterisinin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Özdoğan, "Sömestr tatilinde çocuklarımız için eğlence dolu etkinlikler hazırladık. Hacivat ile Karagöz, kahkahası bol bir gösteriyle çocuklarımızla buluştu. Tatilde çocuklarımızı biraz güldürdük, biraz da eğlendirdik. Çocuklarımız gülsün, tatil daha güzel olsun" dedi.

Kültür merkezinin ilçedeki sosyal ve kültürel hayat açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Hem inşai faaliyetlerimiz hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimiz, her türlü sosyal ve ilmi faaliyete ev sahipliği yapmaya devam edecek."

Yarıyıl tatili süresince planlanan etkinliklere de değinen Başkan Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kültür merkezinin yalnızca bir yapı olmadığını, ilçenin sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, "Bu merkez, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan bir alan. Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Hacılar'ımızın geleceğine yön veriyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, yarıyıl tatili boyunca Hacivat-Karagöz gösterisi, Shrek, Nemo, Mermaid ve Scooby-Doo sinema gösterimleri ile Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini, etkinliklerin 17 Ocak Cumartesi günü başlayarak 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Tüm Hacılar sakinlerini düzenlenecek programlara davet eden Başkan Özdoğan, etkinliklere ilişkin detayların Hacılar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Ahmet Cihan, Hacılar, Polis, Yerel, Son Dakika

