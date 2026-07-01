Hacılar\'da yaz spor okulları coşkuyla açıldı

Hacılar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Voleybol, tenis, geleneksel okçuluk, yüzme, futsal, taekwondo ve jimnastik olmak üzere 7 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimlere ilk etapta 500'ün üzerinde öğrenci kayıt yaptırırken, yaz boyunca bu sayının binleri aşması hedefleniyor.

Hacılar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yaz Spor Okulları'na gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, 500'ün üzerinde öğrencinin kayıt yaptırmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi. Kabakcı, çocukların sporla buluşmasına katkı sağlayan Hacılar Kaymakamlığı, Hacılar Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Yaz Spor Okulları'nın ilçede artık gelenek haline geldiğini belirterek, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunan projeleri önemsediklerini ifade etti.

Yaz Spor Okulları'nın her yıl daha da büyüdüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan; "Şu an itibarıyla 7 branşta 500 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Ancak hedefimiz yaz boyunca binlerce gencimizi sporla buluşturmak. Hacılar, futboldan kayağa, dağcılıktan birçok farklı branşa kadar sporun aktif şekilde yaşandığı bir ilçe konumunda bulunuyor. Bu alanda elde edilen başarılar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Sporun yalnızca fiziksel gelişim sağlamadığını dile getiren Başkan Özdoğan, çocukların disiplinli, ahlaklı ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinde sporun önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Başkan Özdoğan, özellikle yaz tatilinde çocukların dijital ekranlardan uzaklaşarak sporla vakit geçirmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Bizler çocuklarımızın sadece spor yapmasını değil; ahlaklı, disiplinli, değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini de önemsiyoruz. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarken aynı zamanda onların sosyal gelişimine de katkı sağlıyor. Özellikle yaz tatilinde çocuklarımızı tablet, telefon ve bilgisayar başında geçirmek yerine sporla buluşturabilmek bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Başkan Bilal Özdoğan ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Bağlar bölgesinden Yaz Spor Okulları'nın ders saatlerine uygun otobüs seferlerinin başlatıldığını belirterek, öğrencilerin ulaşımı konusunda önemli bir kolaylık sağlandığını söyledi.

Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner de sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimindeki önemine dikkat çekerek, erken yaşta sporla tanışan bireylerin daha disiplinli, özgüvenli ve sağlıklı yetiştiğini söyledi. Caner, ailelere çocuklarını sportif faaliyetlere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Açılış programında kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan jimnastik ve taekwondo gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonunda Başkan Bilal Özdoğan, öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve yaz boyunca devam edecek eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.

Hacılar'da her yıl artan katılımla düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın, çocukların yaz tatilini sporla değerlendirmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ