Hacılar için 47 milyon TL kaynak kazandırıldı

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen konut ve ticari parsel satış ihalesi; 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleye yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

İhale kapsamında 11 adet villa parselinin satışı tamamlanırken, toplam 47 milyon 765 bin TL tutarında gelir elde edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ihale sonrası yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi;

"Buraya kadar gelip ilçemize ilgi gösteren, emek veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. İlçemizin her bir taşına, her bir mahallesine değer katmak için bu tür kaynakları yatırıma dönüştürüyoruz. İhale sonucunda elde edilen gelirle yine Hacılar'ımıza hizmet edeceğiz. Yani bu kazanç, yine bu ilçeye dönecek."

İhale kapsamındaki 1 adet ticari arsa, Hacılar Belediye Encümeni tarafından pazarlık usulü ile satışa sunulmak üzere 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yeniden ihaleye çıkarılacak. Hacılar Belediyesi, ihale sonucunda elde edilen 47 milyon 765 bin TL'lik geliri, ilçede planlanan altyapı, sosyal donatı, park ve yaşam alanları başta olmak üzere çeşitli kamu yatırımlarında kullanmayı hedefliyor. İhaleye katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Her kazanç, daha yaşanabilir bir Hacılar için kullanılacak. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ