Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın desteğiyle modernize edilen Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta gençlerin topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi vurgulandı.

20.09.2024 10:00
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın desteği ile modernize edilen Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi yapılan yenileme ve modernize çalışmalarından sonra yeniden kapılarını açtı. Açılış programına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'la birlikte AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan ve Kaymakam Burak Dertlioğlu kesti. Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, gençlerin topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Her bir gencimizin, milletimizin değerlerine sahip çıkan ve çevresine fayda sağlayan bireyler olması en büyük hedeflerimizdendir. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Hacılar Müftülüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, merkezde sosyal faaliyetler, akıl oyunları, Kur'an-ı Kerim dersleri, değerler eğitimi, geleneksel okçuluk, takı tasarımı gibi etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek "Hacılar Diyanet Gençlik Merkezi ile Merkez Kur'an Kursumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyor, burada eğitim görecek öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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