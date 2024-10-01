Hacılar, Yeni Ticaret Alanlarıyla Cazibe Merkezi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Yerel

Hacılar, Yeni Ticaret Alanlarıyla Cazibe Merkezi Olmayı Hedefliyor

Hacılar, Yeni Ticaret Alanlarıyla Cazibe Merkezi Olmayı Hedefliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi'ni başlatarak ilçenin ticari cazibe merkezine dönüşmesini amaçlıyor. Proje ile yeni ticaret alanları oluşturulacak ve işletmelerin büyümesine olanak tanınacak.

01.10.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar'ın ticari cazibe merkezine dönüşmesi hedefiyle yeni projeler için düğmeye bastı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar'da ticaretin daha da gelişmesi, girişimcilerin ve esnafın güçlenmesi amacıyla Hacılar İlçe Merkezi Ticaret Alanları Projesi'nin başlatılacağını duyurdu. Başkan Özdoğan, proje ile ilgili bilgi vererek; "İlçe merkezine yeni ticaret alanları ekleyerek, işletmelerin büyümesine ve yeni girişimcilerin faaliyet göstermesine imkan sağlayacağız. Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde dükkanlar ve işletmeler için uygun alanlar oluşturacağız" dedi. İşverenler için uygun şartların oluşturulacağını dile getiren Başkan Özdoğan; "Yeni ticaret alanlarında modern altyapıya sahip, donatılmış, çağdaş mimariye sahip mekanlar oluşturmayı planlıyoruz. İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun, işlevsel ve çekici ticaret alanları inşa edeceğiz" diye konuştu.

Ticari merkezlerin çekici olmasına özel ilgi gösterdiklerini söyleyen Başkan Özdoğan; "Proje çerçevesinde, ticaret alanlarıyla birlikte yeşil ve açık alanları da artırarak, ilçe merkezinin estetik ve konforunu güçlendireceğiz. Bu sayede, hem ekonomik canlılığı artırmayı hem de ilçe merkezini daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar, Yeni Ticaret Alanlarıyla Cazibe Merkezi Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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