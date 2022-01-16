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Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı - Son Dakika

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

16.01.2022 10:58
Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan okul kantinlerinin zabıta ekiplerince düzenli bir şekilde denetlendiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede bulunan okul kantinlerinin zabıta ekiplerince düzenli bir şekilde denetlendiğini söyledi. Özdoğan, ilçede gerekli tüm denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti.

Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Öğrencilerimizin eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmesi için Zabıta Müdürlüğümüzce ihtiyaçlarını karşıladıkları okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerinin devam edip etmediğine dair incelemelerimizi geniş kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda zabıta ekiplerimiz, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, fiyat denetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetimlerini sürdürüyor."

Özdoğan denetimleri zabıta ekiplerinin düzenli bir şekilde sürdüreceğini belirtti. - KAYSERİ

Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı
Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı
Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı

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Bilal Özdoğan, Hacılar, Zabıta, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı - Son Dakika


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