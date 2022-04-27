'Hacivat ve Karagöz'den teknoloji bağımlılığı uyarısı - Son Dakika

'Hacivat ve Karagöz'den teknoloji bağımlılığı uyarısı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teknoloji bağımlılığını konu alan 'Hacivat Karagöz Gölge Oyunu'nu sahneledi.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla meslek Yüksekokulu öğrencileri teknoloji bağımlılığını konu alan 'Hacivat ve Karagöz' oyununu okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için sahneledi.

Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda sahnelenen 'Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu'nu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek minik öğrenciler ile yan yana izledi. Menteşe'deki okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için sahnelenen oyunda teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi. Muğla Meslek Yüksekokul öğrencileri tarafından sahnelenen 'Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu' sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ileri dönemlerde de sahnelenmesi bekleniyor.

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Hilmi Tekin, "Hacivat ve Karagöz geleneksel Türk tiyatrosunun iki ana karakteri. Çocuklara bu karakteri sevdirmek ve tanıtmak birinci amacımız. İkinci amacımız çocuklara değerler eğitimini vermek, oyun bağımlılığı, tablet bağımlılığından çocukları kurtarmak ve farkındalığı yüksek bir nesil yetiştirmek amacımız. Bu etkinliklerimiz bir süredir devam ediyor. Drama çalışmaları ile birlikte başlamıştık. Çok ilgi görünce tekrarlamak istedik. Daha geniş bir etkinlik olsun istedik. Böyle bir etkinlik ile hem ilkokul çocuklarına, hem okul öncesi çocuklarla buluşturduk. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha geniş bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Burada bu etkinliği başlatmayı planladık. Talep doğrultusunda bu oyunu arttırabiliriz" dedi.