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Hafif ticari aracın çarptığı adam yaralandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde geri geri manevra yapan hafif ticari çarptığı ayakkabı boyacısı yaralandı.

Kaza, Yozgat caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durak Y. yönetimindeki 19 LK 171 plakalı hafif ticari araç park yerinden geri geri manevra yaptığı sırada yaya olarak aracın arkasından geçmeye çalışan ayakkabı boyacısı Salih Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Salih Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Salih Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.