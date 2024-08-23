Elazığ Belediyesi Hafız Çocuklar İle Şehitlik Ziyareti Düzenledi

Yerel

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen programda 30 hafız çocuk, İcadiye Şehitliğini ziyaret ederek, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua etti.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen yaz Kur'an kurslarının kapanış programının ardından Elazığ İcadiye Şehitliğinde Elazığ Belediyesi tarafından önemli bir program düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kadın ve Yaşam Merkezi, Elazığ İl Müftülüğü ve Altınçevre Kur'an Kursunun ortaklaşa gerçekleştirdiği programda Altınçevre Kur'an Kursu hafızları, Elazığ İcadiye Şehitliğini ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ile toplam 30 hafız çocuk, ilk olarak mukaddesat uğruna toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra her şehit kabri başına görevlendirilen hafızlar birer cüz okuyarak hatim indirdi. Elazığ İl Müftü Yardımcısı Cömert Özer hatmin ardından dua ederek şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Canlarını bu vatan, bu bayrak ve bu millet için feda eden tüm şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" denildi. - ELAZIĞ