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Haftalar sonra sıcak havayı görenler kendilerini dışarı attı - Son Dakika

Haftalar sonra sıcak havayı görenler kendilerini dışarı attı

01.02.2022 14:52
Haftalar sonra sıcak havayı görenler kendilerini dışarı attı

Beyaz örtüyle kaplı Afyonkarahisar'da haftalar sonra sıcaklıklar artı 5 derecelere kadar yükselince vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Beyaz örtüyle kaplı Afyonkarahisar'da haftalar sonra sıcaklıklar artı 5 derecelere kadar yükselince vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Kentte uzun süredir devam eden kar yağışı ve soğuk hava bugün öğle saatlerinde yerini sıcak havalara bıraktı. Kentte sıcaklıklar gün içerisinde artı 5 derecelere kadar yükselirken, sıcak havayı gören vatandaşlar ise adeta kendilerini dışarı attı. Meteorolojiden alınan verilerek göre sıcaklıkların gece geç saatlere kadar artı derecelere seyretmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haftalar sonra sıcak havayı görenler kendilerini dışarı attı - Son Dakika


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